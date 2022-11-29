Луганск, , 14:59 — REGNUM Огромными являются потери среди польских наёмников, воюющих на стороне ВСУ, заявил 29 ноября военный эксперт Андрей Марочко в эфире «России 24».

Польша и Украина Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По словам Марочко, в Лисичанске, Сватово и Кременной в ЛНР польских наёмников особенно много. Согласно данным разведки, а также данным радиоперехватов, «уже есть косвенные подтверждения, что эти военнослужащие несут колоссальные потери».

Марочко добавил, что польские чиновники заявляли о том, что в республике возникает проблема с захоронением, поскольку тела продолжают прибывать с Украины.

Ранее ИА REGNUM приводило статистику из польской прессы, согласно которой в ходе СВО за десять месяцев погибли свыше 1200 польских наёмников.

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