Воюющие на стороне ВСУ польские наёмники несут колоссальные потери
Луганск, 29 ноября, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Огромными являются потери среди польских наёмников, воюющих на стороне ВСУ, заявил 29 ноября военный эксперт Андрей Марочко в эфире «России 24».
Иван Шилов ИА REGNUM
Польша и Украина
По словам Марочко, в Лисичанске, Сватово и Кременной в ЛНР польских наёмников особенно много. Согласно данным разведки, а также данным радиоперехватов, «уже есть косвенные подтверждения, что эти военнослужащие несут колоссальные потери».
Марочко добавил, что польские чиновники заявляли о том, что в республике возникает проблема с захоронением, поскольку тела продолжают прибывать с Украины.
Ранее ИА REGNUM приводило статистику из польской прессы, согласно которой в ходе СВО за десять месяцев погибли свыше 1200 польских наёмников.