Будапешт, 29 ноября, 2022, 14:50 — ИА Регнум. В случае замещения российского газа американским зависимость Европы от него всё равно останется. Об этом 29 ноября заявил госсекретарь по вопросам двустороннего сотрудничества в министерстве иностранных дел и внешнеэкономических связен Венгрии Тамаш Менцер в эфире телеканала M1.

ИА REGNUM Газ

Госсекретарь сообщил, что попытки Европейского союза ввести эмбарго на закупки российского газа ошибочны.

«Евросоюз стремится вытеснить российский газ из Европы, но это неправильная цель, поскольку даже если зависимость от России заменить зависимостью от Америки, то зависимость все равно останется», — добавил Менцер.

Также Менцер подтвердил, что Венгрия считает неприемлемым введение санкций против России в области ядерной энергетики.

Ранее ИА REGNUM сообщало о намерении Европейской комиссии применить девятый пакет санкций в отношении РФ.