Вашингтон, 29 ноября, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Российские удары по территории Украины нанесли стране колоссальный урон. Об этом 29 ноября заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

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«Мы должны осознать, что атаки по инфраструктуре [Украины] имеют колоссальный эффект», ― подчеркнул он.

Генсек НАТО добавил, что в этой связи альянс планирует направить Киеву дополнительную помощь. В частности, в настоящее время изучается возможность передать Украине новые системы ПВО, а также боеприпасы.

Напомним, Россия с начала октября наносит удары высокоточным оружием по военным и энергетическим объектам Украины.

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Как сообщало ИА REGNUM, профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский считает вполне возможным сценарий резкого сокращения военной помощи Украине со стороны НАТО, при этом поставки останутся лишь на символическом уровне. Такой вариант развития событий ранее обрисовали эксперты китайского издания Global Times.

Добавим, что обозреватель Ярослав Адамовски считает, что передача Германией ЗРК Patriot Киеву может спровоцировать прямое вовлечение Берлина в конфликт на территории Украины.