Москва, 29 ноября, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Военнослужащие Вооружённых сил России сорвали атаку, которую пытались организовать ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Пресечена попытка выдвижения ротной тактической группы ВСУ для атаки в направлении населённого пункта Червонопоповка Луганской Народной Республики», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по противнику нанесли удар российские артиллерия и авиация. С украинской стороны погибли более 40 военнослужащих, были уничтожены две боевые машины пехоты и четыре автомобиля.