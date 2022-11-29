Москва, 29 ноября, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Новые регионы РФ необходимо максимально быстро интегрировать в судебную систему нашей страны. Об этом 29 ноября заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на Всероссийском съезде судей.

Kremlin.ru Владимир Путин

Как напомнил российский лидер, четыре новых региона вошли в состав России по итогам проведённых там референдумов «по воле миллионов людей».

При этом он указал, что в новых субъектах РФ предполагается создание федеральных судов, а потому у российского Верховного суда и других органов судейского сообщества будет «большая работа по формированию новых составов судов и их скорейшей интеграции в российскую судебную систему».

«Сделать это нужно в максимально сжатые сроки, чтобы гражданам, проживающим на этих территориях, было гарантировано конституционное право на судебную защиту», — сказал Путин.

Также глава Российского государства отметил, что в этом направлении предстоит сделать большой объём работы, включающий подбор кадрового состава судов, строительство новых зданий и материально-техническое обеспечение их деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что права и свободы граждан России гарантированы российской Конституцией и потому являются незыблемыми.