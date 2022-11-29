Москва, 29 ноября, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Проблемы, с которыми сталкивается Россия в настоящем, не могут являться оправданием для некачественной работы судов и следствия. Недопустимы в работе поверхностное отношение или обвинительный подход. Такое мнение о работе судей и следователей выразил 29 ноября президент РФ Владимир Путин в своем обращении к делегатам X Всероссийского съезда судей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Вызовы и угрозы, с которыми сталкивается сегодня страна, не могут служить оправданием для поверхностного или обвинительного подхода при проведении судебных разбирательств, следственных и других процессуальных действий», — заявил президент России.

Напомним, в Москве 29 ноября стартовал X Всероссийский съезд судей. Он проходит в Государственном Кремлевском дворце. Приурочено мероприятие к 100-летию Верховного суда России.

На съезд судей собрались свыше 800 делегатов, представителей судебной системы РФ. Обычно такие съезды проводятся раз в четыре года, и очередной должен был состояться в 2020 году, однако из-за пандемии коронавируса мероприятие дважды откладывалось.