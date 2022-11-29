Бухарест, 29 ноября, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Диалог России и НАТО не работает. Об этом заявил 29 ноября в Бухаресте генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Magnus Fröderberg Йенс Столтенберг

По его словам, НАТО многие годы «старалось строить конструктивный диалог с Россией», однако Москва от этого диалога якобы «отошла».

При этом Столтенберг отметил необходимость поддерживать военные контакты с Москвой с целью снижения рисков возможных инцидентов и усиления контроля над вооружениями.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бухаресте проходит марафон мероприятий, связанных с заседанием глав МИД стран НАТО. В рамках данных мероприятий ведётся обсуждение ключевых вопросов, связанных с функционированием альянса, — в частности, стратегии в отношении Китая.