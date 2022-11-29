Астана, 29 ноября, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 29 ноября прибыл с официальным визитом во Францию. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского лидера.

Akorda.kz Касым-Жомарт Токаев

Отмечается, что он в Париже провёл переговоры с французским президентом Эммануэлем Макроном. Токаев заявил, что его визит — это «прекрасная возможность» для того, чтобы поднять ещё выше уровень отношений между странами.

По данным пресс-службы, Макрон на встрече назвал Казахстан «стратегическим партнёром» Франции. Он отметил, что между государствами развиваются торговые связи, а также есть совместные проекты в энергетической сфере. В 2024 году планируется открытие в Казахстане школ для обучения французскому языку.

«В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев пригласил Эммануэля Макрона посетить Казахстан», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Франция с 2005 года вложила в экономику Казахстана $17 млн. Из общего объёма торговли Франции со странами Средней Азии на Казахстан приходится 90%.