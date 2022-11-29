Берлин, 29 ноября, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Ситуация в мире и события на Украине не располагают к тому, чтобы в ближайшее время возобновились поставки газа из России в Германию. Об этом 29 ноября заявил вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек на промышленной конференции в Берлине.

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«Германия могла ежегодно получать 55 млрд кубометров газа по «Северному потоку»… Ожидается, что эти объёмы не будут доступны в течение ближайших нескольких лет», — сказал Хабек.

Он отметил, что газопроводы разрушены, а санкции будут действовать, пока российские войска находятся на территории, которые Запад относит к Украине. В связи с этим, по словам Хабека, Германии нужно искать альтернативу российскому газу.

Напомним, власти Германии планируют отказаться покупать у России уголь и нефть в течение года, а впоследствии и голубое топливо. Ставка делается на строительство терминалов по приему сжиженного природного газа.