Москва, , 13:36 — REGNUM Профильный комитет Совфеда по бюджету и финансовым рынкам в первой половине декабря может сформировать список кандидатов на должность главы Счетной палаты и представить его президенту России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 ноября, об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Сергей Иванов.

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«Мы будем предлагать кандидатуры, а президент РФ уже их одобрит или нет», — отметил Иванов.

В Совет Федерации поступило представление президента России об освобождении Кудрина с поста главы Счетной палаты, комитет поддержал это решение. Верхняя палата парламента 30 ноября обсудит вопрос об освобождении Кудрина от должности.

Назначение и освобождение главы Счетной палаты от должности по представлению президента России Конституцией отнесены к полномочиям Совета Федерации. И тот факт, что закон о Счетной палате пока не приведен в соответствие с Конституцией, не помешает сенаторам исполнить свою обязанность, отметил ранее глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко.

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