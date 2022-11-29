Кишинёв, 29 ноября, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел (МВД) Молдавии подготовило инструкцию, в которой жителям даны советы, как избежать опасностей при возникновении чрезвычайной ситуации из-за отключения электроэнергии. Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба правительства республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономия электроэнергии

«Подразделения МВД дежурят и готовы оказать поддержку, независимо от ситуации. Мы сопротивляемся вместе!» — говорится в сообщении.

В представленной инструкции говорится, как вести себя при отключении света в доме, во время прогулки или поездки за рулём автомобиля. Жителей призывают быть готовыми в любое время к тому, что подача электроэнергии прекратится.

Напомним, в Молдавии разразился экономический кризис из-за роста цен на энергоносители и их дефицита. Ситуация усугубляется блэкаутами, которые начинались 15 и 23 ноября после воздушных ударов по инфраструктуре киевского режима. Вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры Андрей Спыну 28 ноября предупредил, что блэкаут может быть и в этот день.