Пекин, 29 ноября, 2022, 13:12 — ИА Регнум. В Китае не намерены отказываться от жестких антиковидных ограничений. При этом власти республики подтвердили право высказывать свое мнение тем, кто не согласен с ними. Однако действовать они должны в соответствии с буквой закона, так как Китай — это правовое государство. Так прокомментировал официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь критику в отношении правительства Китая по поводу принимаемых мер против протестов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Китай — правовое государство, все права и свободы китайских граждан гарантированы. Однако все действия на основе этих прав и свобод должны соответствовать букве закона», — цитирует ТАСС представителя МИД.

В первую очередь, как отметил Чжао Лицзянь, власти КНР принимают меры, чтобы защитить здоровье своих граждан. При этом ведется работа по недопущению проникновения новых заразившихся коронавирусом из-за рубежа и ликвидации локальных вспышек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае с 25 ноября продолжаются протесты против жестких антиковидных мер. Акции проходят в Пекине, Шанхае. Поводом для возмущения противников ограничений из-за коронавируса стала трагическая гибель жителей Урумчи, «запертых в доме».