Минск, 29 ноября, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Посол России в Минске Борис Грызлов и замглавы МИД РФ Андрей Руденко 28 ноября приняли участие в церемонии прощания в Минске с умершим министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем. Об этом сообщает ТАСС.

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По данным журналистов, прощание проходит в столичном доме офицеров. Грызлов и Руденко возложили цветы и венки от российской дипломатической службы. Перед этим с Макеем простился презент Белоруссии Александр Лукашенко.

Как передавало ИА REGNUM, Маккей скоропостижно скончался 26 ноября. Причиной смерти назвали инфаркт. После церемонии прощания его похоронят на Восточном кладбище Минска.