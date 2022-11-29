Луганск, 29 ноября, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Информация о пытках, применявшихся к российским военнослужащим в украинском плену, будет направлена в международные организации. Об этом заявила 29 ноября в своём телеграм-канале омбудсмен Луганской Народной Республики Виктория Сердюкова.

Ольга Шклярова ИА REGNUM ЛНР

Она сообщила, что из плена в результате очередного обмена с украинской стороной домой вернулись 23 защитника ЛНР. «Те ужасы, которые им пришлось пережить в украинском плену, не передать словами», — пишет Сердюкова.

По её словам, российские военнослужащие подвергались регулярным пыткам и психологическому давлению, раненым несвоевременно оказывалась помощь.

Виктория Сердюкова Пытки и истязания в отношении наших военнослужащих, которые находятся в плену на территории Украины — не просто нарушение Женевской конвенции 1949 года об обращении с военнопленными, а уголовно наказуемое деяние. Вся собранная нами информация о применении незаконных средств и методов ведения войны будет направлена в компетентные органы и международные организации.

Напомним, ранее в распоряжении ИА REGNUM появилась видеозапись, на которой запечатлено возвращение домой 23 пленных бойцов ЛНР. На кадрах видно, как автобус с освобождёнными встречают родные и близкие военных, включая детей.

Ранее Виктория Сердюкова также сообщила, что один из освобождённых был направлен в госпиталь для оказания медицинской помощи — пока он находился в плену, украинские медики отказывались извлечь из его тела пулю.