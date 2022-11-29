Ватикан, 29 ноября, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Посол России в Ватикане Александр Авдеев опротестовал высказывания, приписываемые папе Римскому, по поводу жестокости российских военнослужащих, которую они якобы допускают в ходе спецоперации. Информация о словах Франциска была опубликована в журнале Americamagazine (США).

Иван Шилов ИА REGNUM Ватикан

Возмущенный российских посол сделал 28 ноября представление руководству дипломатической службы Ватикана.

«Российская сторона возмущена упоминаемыми якобы имевшими место жестокостями со стороны российских военнослужащих в ходе СВО на Украине», — цитирует Авдеева ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя новость о том, что Ватикан готов предоставить площадку для переговоров России и Украины, отметил, что никаких контактов между Москвой и Ватиканом по данному вопросу нет и в той ситуации, которая фактически наблюдается со стороны Украины, «такие площадки востребованными быть не могут».