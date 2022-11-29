Посол РФ в Ватикане дал ответ папе Римскому о жестокости российских военных
Посол РФ в Ватикане послал протест по поводу слов папы Римского о жестокости российских военных
Ватикан, 29 ноября, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Посол России в Ватикане Александр Авдеев опротестовал высказывания, приписываемые папе Римскому, по поводу жестокости российских военнослужащих, которую они якобы допускают в ходе спецоперации. Информация о словах Франциска была опубликована в журнале Americamagazine (США).
Возмущенный российских посол сделал 28 ноября представление руководству дипломатической службы Ватикана.
«Российская сторона возмущена упоминаемыми якобы имевшими место жестокостями со стороны российских военнослужащих в ходе СВО на Украине», — цитирует Авдеева ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя новость о том, что Ватикан готов предоставить площадку для переговоров России и Украины, отметил, что никаких контактов между Москвой и Ватиканом по данному вопросу нет и в той ситуации, которая фактически наблюдается со стороны Украины, «такие площадки востребованными быть не могут».