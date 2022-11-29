Донецк, 29 ноября, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Призванные на военную службу в рамках частичной мобилизации военнослужащие Вооружённых сил РФ в зоне проведения специальной военной операции (СВО) достаточно мотивированы. Об этом 29 ноября заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live».

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация

«Что касается мобилизованных из других регионов Российской Федерации: те, кого я видел в Донецкой Народной Республике, достаточно мотивированы», — сказал он.

Также Пушилин пояснил, что у мобилизованных российских военнослужащих абсолютно выверенная позиция, отсутствует страх и есть чёткое понимание того, что они делают в зоне СВО и кого тут защищают.

«Защищают они здесь всю Россию», — добавил врио главы ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что город Угледар будет освобождён в течение скорого времени.