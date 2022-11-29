Москва, 29 ноября, 2022, 11:16 — ИА Регнум. На данный момент Россия занимает второе место среди главных поставщиков нефти в Китай. Об этом 29 ноября заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак в ходе IV Российско-Китайского энергетического бизнес-форума.

Minenergo.gov.ru Александр Новак

«Россия находится на втором месте среди ведущих поставщиков нефти в КНР, ключевые направления — это нефтепровод, как я уже сказал, Сковородино — Мохэ, порт Козьмино», — сказал он.

При этом вице-премьер РФ добавил, что в данный момент растёт объём морских поставок нефти из российских портов в Китай.

Как передавало ИА REGNUM, ранее агентство Reuters сообщило, что об уровне потолка цен на нефть из России не смогли договориться страны Европейского союза (ЕС).