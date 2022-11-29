Москва, 29 ноября, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Не исключено, что уровень военной поддержки киевского режима со стороны стран — членов НАТО снизится и таким образом соответствующий прогноз китайского издания Global Times сбудется. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 ноября заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономический кризис в ЕС

«Я не исключаю, что уровень военной поддержки киевского режима снизится, — согласился Колганов. — Но это не связано непосредственным образом с положением стран Евросоюза или США. Насколько можно судить, экономическое положение и ЕС, и США далеко не блестящее. Им угрожает рецессия. Но это не может служить непосредственной причиной сокращения поставок вооружения, потому что очень часто военные расходы используются как средство увеличить экономическую активность. И этот механизм применяется как раз в условиях экономического спада».

Как подчеркнул Колганов, проблема заключается в том, что в данный момент страны ЕС и США значительно опустошили свои запасы военной техники и боеприпасов, поставляя их Украине.

«А для того, чтобы их восполнить, им надо расширять военное производство. Они этим, безусловно, занимаются, но это не мгновенный процесс — он требует времени. И пока они не раскрутят машину военного производства на высокий уровень, это действительно может вызвать сокращение поставок», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее о реалистичности прогнозов Global Times высказался директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.