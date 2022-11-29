Тель-Авив, Израиль, 29 ноября, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Делегация из Киева прибыла в Израиль для переговоров на уровне военных ведомств, сообщает 29 ноября Israel Radar.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Израиль

Представители Киева, делегацию которых возглавил генерал-майор ВСУ, встретятся с представителями Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Темой встречи станут договорённости о создании в Израиле систем предупреждения ракетных ударов.

Напомним, неделю назад глава израильского штаба национальной безопасности Эяль Хулата заявил, что Израиль может начать продавать высокоточные ракеты Киеву, если Россия будет приобретать баллистические ракеты у Ирана.