Мэр Вены просит правительство Австрии разрешить трудоустройство просителей убежища

Вена, , 10:49 — REGNUM Мэр Вены Михаэль Людвиг призвал правительство Австрии разрешить трудоустройство просителей убежища, сообщает газета Der Standard.

Беженцы Julian Buijzen

«Мы должны стабилизировать рынок труда, в том числе и с участием тех, кто переселяется к нам. Людям, проходящим процедуру предоставления убежища, нужно дать возможность работать как можно быстрее. Я считаю плохой практику, когда молодые люди долгое время сидят в бараках и не имеют возможности выйти на работу», — заявил Михаэль Людвиг.

Законодательство Австрии не позволяет полноценно трудоустроиться мигрантам без получения официального статуса беженца.

Напомним, страны ЕС переживают сильный приток мигрантов. Австрия с начала 2022 года зарегистрировала более 56 тыс. заявлений на предоставление убежища.