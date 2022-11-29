Hürriyet: Путин может стать посредником в переговорах президентов Турции и Сирии

Анкара, , 10:42 — REGNUM Встреча президентов Турции и Сирии Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада должна состояться в ближайшее время, передает колумнист турецкой газеты Hürriyet Абулькадир Сельви. Отмечается, что на данный момент ведутся переговоры об организации саммита.

Эрдоган. Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Президент Эрдоган несколько раз заявлял, что он также может встретиться с Асадом. Ведется закулисная дипломатия, чтобы свести двух лидеров вместе. Я думаю, что эта встреча произойдет в течение недолгого времени. Эрдоган сказал: «В последующем процессе, как это получилось с Египтом, точно так же может получиться и с Сирией. В политике нет обид» и держит дверь для диалога открытой», — сообщает источник.

Также колумнист Hürriyet сообщил, что встреча Эрдогана и Асада может состояться в России при посредничестве президента РФ Владимира Путина.

Ранее ИА REGNUM сообщало о призыве Эрдогана не вмешиваться в политику Турции.

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