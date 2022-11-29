Анкара, 29 ноября, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Встреча президентов Турции и Сирии Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада должна состояться в ближайшее время, передает колумнист турецкой газеты Hürriyet Абулькадир Сельви. Отмечается, что на данный момент ведутся переговоры об организации саммита.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган. Путин

«Президент Эрдоган несколько раз заявлял, что он также может встретиться с Асадом. Ведется закулисная дипломатия, чтобы свести двух лидеров вместе. Я думаю, что эта встреча произойдет в течение недолгого времени», — сообщает источник.

Также колумнист Hürriyet сообщил, что встреча Эрдогана и Асада может состояться в России при посредничестве президента РФ Владимира Путина.

В середине ноября Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара готова рассмотреть предложение России выступить посредником в переговорах Турции и Сирии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о призыве Эрдогана не вмешиваться в политику Турции.