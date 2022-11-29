Путин может стать посредником в переговорах Эрдогана и Асада — Hürriyet
Hürriyet: Путин может стать посредником в переговорах президентов Турции и Сирии
Анкара, 29 ноября, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Встреча президентов Турции и Сирии Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада должна состояться в ближайшее время, передает колумнист турецкой газеты Hürriyet Абулькадир Сельви. Отмечается, что на данный момент ведутся переговоры об организации саммита.
«Президент Эрдоган несколько раз заявлял, что он также может встретиться с Асадом. Ведется закулисная дипломатия, чтобы свести двух лидеров вместе. Я думаю, что эта встреча произойдет в течение недолгого времени», — сообщает источник.
Также колумнист Hürriyet сообщил, что встреча Эрдогана и Асада может состояться в России при посредничестве президента РФ Владимира Путина.
В середине ноября Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара готова рассмотреть предложение России выступить посредником в переговорах Турции и Сирии.
Ранее ИА REGNUM сообщало о призыве Эрдогана не вмешиваться в политику Турции.