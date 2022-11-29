В Турции перевернулся пассажирский автобус, пострадали 39 человек

Анкара, , 10:36 — REGNUM Десятки человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием автобуса в провинции Бартын, расположенной на северо-западе Турции, сообщает TRT.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Автобус, в котором находились 36 пассажиров и три водителя, следовал из провинции Ризе в город Зонгулдак. ДТП произошло около 07:00 по местному времени. Автобус съехал с проезжей части и перевернулся.

В результате происшествия пострадали 39 человек. Большинство получили легкие травмы, им оказывается медицинская помощь.

Полиция ведёт расследование случившегося. Предположительно, ДТП могло произойти по вине водителя, который уснул за рулем и потерял управление.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа два человека погибли в ДТП с туристическим автобусом в турецкой Бурсе.