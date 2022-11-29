Симферополь, 29 ноября, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Ни Украина как государство, ни её армия не переживут эту зиму, заявил 29 ноября вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Я абсолютно чётко скажу, что будет в ближайшее время: украинская армия и украинская государственность не переживут эту зиму», — сказал Бобков в интервью РИА Новости.

Он пояснил, что скоро коллапс в энергосфере и в экономике киевского режима достигнет пика. Что касается ВСУ, то они терпят поражения, отступая, в частности, в Донбассе.