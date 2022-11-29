Москва, 29 ноября, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Комитет Совфеда по бюджету и финансовым рынкам поддержал представление о досрочном освобождении Алексея Кудрина от должности главы Счётной палаты РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 29 ноября.

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В ходе заседания глава комитета Анатолий Артамонов зачитал решение комитета, в котором предлагалось поддержать представление. По итогам голосования члены комитета проголосовали в поддержку документа.

Совфед обсудит представление президента на заседании 30 ноября.

Кандидатура первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова («Единая Россия») рассматривается на пост главы Счётной палаты. Ранее также сообщалось, что Кудрин до конца 2022 года покинет должность главы Счётной палаты и перейдёт на работу в компанию «Яндекс».