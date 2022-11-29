Бирмингем, Великобритания, 29 ноября, 2022, 09:14 — ИА Регнум. На условия жизни в хостеле в Бирмингеме, в который она была помещена вместе со своей дочерью, пожаловалась беженка с Украины Татьяна Дудник. Об этом 29 ноября говорится в статье британского издания Mirror.

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«Мы не мылись почти неделю, нет возможности принять душ. Повсюду грязь, вонь и плесень», — сказала она.

Также указывается, что по окончании полугодового срока действия программы «Дома для Украины» беженка вместе со своей 12-летней дочерью перебрались в аварийный дом. При этом Дудник уточнила, что в результате ухудшившихся жизненных условий её дочь заболела и стала кашлять.

«Я не смогу содержать её в таких условиях, потому что здоровье — это самое главное», — пожаловалась женщина.

Кроме того, беженка указала, что на Украине было «лучше, чем здесь», и добавила, что прибыла на территорию Британии по приглашению правительства страны, не ожидая, что столкнётся с чем-то подобным.

«Я уже подумываю, не пора ли возвращаться на Украину», — добавил Дудник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что выселение украинских беженцев в аварийные дома стало обыденностью в Великобритании.