Брюссель, 29 ноября, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Об уровне потолка цен на нефть из России не смогли договориться страны Европейского союза (ЕС). Об этом 28 ноября сообщило агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Отмечается, что страны ЕС не смогли достичь договоренности из-за позиции Польши, желающей, чтобы вводимый потолок цен на российскую нефть был более жестким, нежели ранее согласованный странами «Группы семи» (G7).

«Сделки нет. Юридические тексты уже согласованы, но Польша всё ещё не может согласиться с ценой», — заявил агентству один из дипломатов ЕС.

При этом отмечается, что если страны ЕС не сумеют договориться по этому вопросу, то с 5 декабря в силу вступит введённое шестым пакетом антироссийских санкций сообщества нефтяное эмбарго.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стоимость российской экспортной нефти Urals опустилась ниже 51,96 доллара США за баррель.