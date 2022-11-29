Париж, 29 ноября, 2022, 08:55 — ИА Регнум. Страны ЕС, вооружая Киев, обкрадывают себя и обогащают США, написал бывший депутат Европейского парламента Флориан Филиппо в своём Twitter.

Gauthier Bouchet Вице-председатель крайне правой партии Франции «Национальный фронт» Флориан Филиппо

Флориан Филиппо «Наша суицидальная реакция на украинский кризис приведёт к массовому переводу триллионов евро из стран ЕС в США!»

Филиппо, возглавляющий во Франции движение «Патриоты», также высказал мнение, что США втянули европейцев в ситуацию с Киевом: пролоббировав среди лидеров ЕС свои интересы, они сделали Евросоюз «соучастником этой бойни».