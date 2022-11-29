Марочко: у боевиков ВСУ на купянском и краснолиманском направлениях резко выросло число смертей

Луганск, , 08:29 — REGNUM Среди раненных киевских боевиков на купянском и краснолиманском направлениях зафиксировано резкое увеличение числа умерших среди раненных. Об этом 29 ноября рассказал офицер Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.

Гроб Цитата из х/ф «Нокдаун». Реж. Рон Ховард. 2005. США

«В рядах ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. ред.) на купянском и краснолиманском направлениях отмечается резкий всплеск смертности среди <…> [раненых]», — приводит его слова ТАСС.

Также офицер НМ ЛНР пояснил, что это связано с несвоевременным оказанием медицинской помощи раненым, отсутствием достаточного количества специализированного транспорта для их перевозки и нехваткой в госпиталях ВСУ койко-мест.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее китайское издание Global Times написало, что помощь и поставке оружия Киеву буду резко сокращены странами — членам Североатлантического альянса (НАТО) из-за истощения экономики.