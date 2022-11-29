В ЛНР заявили о резком росте количестве смертей в ВСУ под Купянском
Марочко: у боевиков ВСУ на купянском и краснолиманском направлениях резко выросло число смертей
Луганск,
29 ноября 2022, 08:29 — REGNUM Среди раненных киевских боевиков на купянском и краснолиманском направлениях зафиксировано резкое увеличение числа умерших среди раненных. Об этом 29 ноября рассказал офицер Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.
Гроб
Цитата из х/ф «Нокдаун». Реж. Рон Ховард. 2005. США
«В рядах ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. ред.) на купянском и краснолиманском направлениях отмечается резкий всплеск смертности среди <…> [раненых]», — приводит его слова ТАСС.
Также офицер НМ ЛНР пояснил, что это связано с несвоевременным оказанием медицинской помощи раненым, отсутствием достаточного количества специализированного транспорта для их перевозки и нехваткой в госпиталях ВСУ койко-мест.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее китайское издание Global Times написало, что помощь и поставке оружия Киеву буду резко сокращены странами — членам Североатлантического альянса (НАТО) из-за истощения экономики.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.