Пекин, 29 ноября, 2022, 08:20 — ИА Регнум. Помощь и поставке оружия Киеву буду резко сокращены странами — членам Североатлантического альянса (НАТО) из-за истощения экономики. Об этом 29 ноября говорится в статье китайского издания Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«В результате вероятным сценарием является резкое сокращение помощи Украине со стороны НАТО, при этом поставки сохранятся лишь на символическом уровне», — говорится в публикации.

Также указывается, что на сегодняшний день страны Европы серьёзно пострадали от конфликта на Украине и в них выросла цена на электроэнергию и наблюдается высочайшая инфляция, а поддержка Киева со стороны европейского общества падает.

Кроме того, научный сотрудник Китайской академии социальных наук Люй Сян заявил изданию, что, скорее всего, офоициальные предстаивтели альянса и в частности генсек НАТО Йенс Столтенберг, в течение скорого времени столкнутся с увеличивающимся давлением.

«Несмотря на то, что генсек альянса призвал европейские страны продолжать обеспечивать поставки на Украину, судя по их фактическому экономическому положению, если они продолжат, это станет для них невыносимым бременем», — отметил он, уточнив, что такая помощь, по его мнению, не будет устойчивой.

При этом подчёркивается, что на данный момент противоречия между Соединёнными Штатами и Евросоюзом нарастают и более заметны, так как в Европе разочарованы продажей им США энергоресурсов на фоне кризиса по быстро растущим ценам, тем более, что принятый недавно американскими властями закон об инфляции также серьёзно ущемил интересы ЕС.

» Некоторые политики уже ясно поняли, что США надеются использовать конфликт на Украине для ослабления России и Европы и усиления зависимости континента от Вашингтона», — добавляется в статье.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее австрийский эксперт Герхард Манготт заявил, что запасы ракет ПВО заканчиваются у Киева из-за массированных ударов по инфраструктуре Украины.