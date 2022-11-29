Донецк, 29 ноября, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Вооружённые формирования киевского террористического режима обстреляли город Майорск в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 29 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Ngu.gov.ua Обстрел из миномёта ВСУ

Уточняется, что обстрел Майорска со стороны боевиков ВСУ был зафиксирован в 06:20 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено шесть мин калибра 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что обстрел из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS произвели киевские боевики по населённому пункту Квашино в Донецкой Народной Республике (ДНР).