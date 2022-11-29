Министр по делам Шотландии оценил возможность проведения нового референдума о независимости

Эдинбург, Великобритания, , 08:01 — REGNUM Повторный референдум о независимости Шотландии может быть проведен в будущем в случае достижений договоренностей между гражданским обществом, а также шотландским и британским правительством, заявил министр по делам Шотландии Алистер Джек, сообщает газета The Daily Telegraph.

Флаг Шотландии Calum Hutchinson

Чиновник напомнил, что последнее голосование о независимости было проведено в 2014 году, когда названое им условие было соблюдено. Министр утверждает, что в настоящий момент такого консенсуса нет.

Джек пояснил, что большая часть шотландцев якобы не хочет провидения референдума. По его словам, жители Шотландии сейчас желают, чтобы правительство занималось решением внутренних проблем.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября первый министр Шотландии Никола Стерджен написала о том, что идея о независимости от Британии «усиливаются с каждым часом» по мере разрастания политического кризиса в королевстве. Так она оценила ситуацию после отставки Лиз Трасс с поста главы британского правительства.

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