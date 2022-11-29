Донецк, 29 ноября, 2022, 07:51 — ИА Регнум. Обстрел из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS произвели киевские боевики по населённому пункту Квашино в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 29 ноября сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК) в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Обстрел со стороны ВСУ был зарегистрирован в 03:50 мск, стрельба велась по направлению: населённый пункт Мемрик — населённый пункт Квашино в Амвросиевском районе ДНР. Киевские боевики выпустили по Квашино одну ракету из РСЗО M142 HIMARS.

Информация о возможных пострадавших или повреждениях гражданской инфраструктуры уточняется.

Напомним, РСЗО HIMARS была разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin и производится с 2003 года. Прицельная дальность стрельбы для некоторых видов боеприпасов составляет около 80 км.