Вена, 29 ноября, 2022, 07:13 — ИА Регнум. Запасы ракет ПВО заканчиваются у Киева из-за массированных ударов по инфраструктуре Украины. Такое заявление сделал австрийский эксперт Герхард Манготт в интервью Deutschlandfunk.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Россия стреляет таким количеством крылатых и баллистических ракет по инфраструктуре, чтобы исчерпать резервы украинской ПВО. Украина использует много ракет, чтобы уничтожить лишь одну цель. Поэтому у нее заканчиваются «перехватчики», — пояснил специалист.

По мнению Манготта, страны Запада продемонстрировали «небрежность» и «медлительность» в вопросе снабжения Киева качественными боеприпасами для сил ПВО, а теперь вынуждены реагировать на последствия своей недальновидности.

«Запад мог заранее подумать о том, чтобы быстрее и качественнее усилить эту составляющую украинской обороны», — указал Манготт.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что, по словам секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, «лучшее решение» энергетических проблем Украины — ракеты с дальностью полёта более 800 км.