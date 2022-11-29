Китай прогнал американский крейсер из Южно-Китайского моря
Китайские военные заявили, что прогнали американский крейсер из вод Южно-Китайского моря
Пекин, 29 ноября, 2022, 06:50 — ИА Регнум. Американский крейсер «незаконно вторгся» в воды вблизи островов Спратли в Южно-Китайском море, но был отогнан китайскими военными, заявил журналистам представитель Южного командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Тянь Цзюньли.
The White House
Американский флаг на корабле ВМС США
В заявлении отмечается, что действия американских моряков «серьезно нарушили суверенитет и безопасность КНР».
Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября австралийский министр обороны Ричард Марлз заявил, что Австралия продолжит отстаивать принципы свободы навигации, несмотря на начало дипломатического диалога между Канберрой и Пекином.