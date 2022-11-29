Сирийские курды при помощи России хотят совместно с Дамаском обороняться от турок

Дамаск, , 02:20 — REGNUM Военный альянс «Сирийские демократические силы», основу которого составляют курдские вооружённые формирования, обратился к представителям России с просьбой помочь достигнуть соглашения между ним и правительством Сирии для защиты северо-восточных территорий страны от турецких войск.

Бойцы курдской пешмерги kurdishstruggle

Об этом в интервью панарабскому каналу «Аль-Хадат» 28 ноября заявил представитель альянса Арам Хана. «Мы попросили россиян выступить инициаторами соглашения о координации действий с Дамаском для защиты нашей территории», — сказал Хана.

По его словам, сирийские курды отвергли предложения турецкой стороны, переданные им через российских представителей.

Напомним, что 20 ноября турецкая армия начала военную операцию против курдских отрядов, действующих на территории Сирии.

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