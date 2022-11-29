Власти Словении помогут Киеву приобрести машину скорой помощи для недоношенных детей

Любляна, , 01:59 — REGNUM Словенские власти выделят €370 тысяч на приобретение для киевского режима машины скорой помощи, на которой будут перевозить недоношенных детей и их матерей, сообщается на сайте правительства Словении.

Словения Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Средства будут представлены в качестве гуманитарной помощи. Соответствующее соглашение подписано исполняющей обязанности генерального секретаря МИД Словении Ренатой Цвелбар-Бек и посолом Киева в Любляне Андреем Тараном.

В сообщении также сказано, что словенское правительство ранее выделило киевскому режиму €580 тысяч на закупку машин скорой помощи для перевозки раненых, две из которых Украина получит к концу 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли заявил, что Британия предоставит Киеву 35 спецмашин и 3 млн фунтов стерлингов ($3,6 млн) для восстановления инфраструктуры.

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