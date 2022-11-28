Анкара, 29 ноября, 2022, 01:34 — ИА Регнум. Турецкие власти требуют от курдских вооруженных формирований из группировки «Сирийские демократические силы» (SDF) оставить города в провинции Алеппо на севере Сирии, передал телеканал Al Jazeera со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Курды

Речь идет о Манбидже, Айн-аль-Арабе (Кобани) и Телль-Рифате. По информации журналистов, Анкара согласна на возвращение органов сирийской власти в эти населенные пункты.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что власти США считают, что у Турции есть право на самооборону от террористических атак, однако Вашингтон выступает за деэскалацию на севере Сирии.