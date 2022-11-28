Будапешт, 29 ноября, 2022, 01:13 — ИА Регнум. Венгерские власти закупят у киевского режима 10 тысяч тонн зерна в рамках инициативы Grain From Ukraine («Зерно с Украины»), заявила президент Венгрии Каталин Новак на встрече в Киеве с Владимиром Зеленским.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Венгрии

На мероприятии также присутствовали премьер-министры Бельгии, Литвы и Польши. По словам Новак, для осуществления закупки Будапешт выделит Киеву $3,5 млн. Она утверждает, что зерно будет передано бедным странам.

Инициатива Grain From Ukraine была ранее предложена киевским режимом. Целью программы якобы является борьба с голодом в странах Азии и Африки.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября итальянский вице-премьер Антонио Таяни написал о том, что Италия выделила €2 млн на реализацию инициативы Grain From Ukraine.