Париж, 29 ноября, 2022, 01:10 — ИА Регнум. Известный французский политик, бывший депутат Европарламента и экс-председатель Национального фронта Флориан Филиппо 28 ноября на своей странице в Twitter назвал поведение европейцев в отношении Украины самоубийственным.

Claude Truong-Ngoc Флориан Филиппо

«Наша суицидальная реакция на события на Украине приведёт к массовому переводу триллионных богатств стран ЕС в США. Наши лидеры, часто коррумпированные интересами США, являются активными соучастниками этой бойни! Нам необходимо проснуться!» — заявил Филиппо.

Напомним, что Франция в больших количествах поставляет вооружённым формированиям Украины оружие, боеприпасы, специальную технику.