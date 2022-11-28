Вашингтон, 28 ноября, 2022, 23:51 — ИА Регнум. Госдепартамент США согласовал сделку по возможной продаже Финляндии тактических ракет класса «воздух — воздух» AIM 9X Block II и «воздух — земля» AGM-154, сообщило на своем сайте управление Пентагона по оборонному сотрудничеству и безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдепартамент США

Общая сумма сделки составляет $323 млн. Ранее Финляндия запросила у США 40 ракет «воздух — воздух», а также четыре блока для их наведения.

Кроме того, Хельсинки решили заказать у американской стороны 48 ракет «воздух — земля». Выпуском вооружения займется компания Raytheon Missiles and Defense.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября Госдепартамент США согласовал возможную сделку по продаже Бельгии усовершенствованных ракет класса «воздух — воздух» средней дальности AIM-120C-8 и сопутствующего оборудования к ним.