Анкара, 28 ноября, 2022, 22:41 — ИА Регнум. Министры иностранных дел Турции, Финляндии и Швеции проведут переговоры по поводу вступления Стокгольма и Хельсинки в Североатлантический альянс, передает телеканал NTV со ссылкой на главу турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу.

(сс) Preiss MSC Мевлют Чавушоглу

Встреча пройдет 29 ноября в румынской столице Бухаресте. По словам Чавушоглу, «процесс протекает позитивно».

Вместе с тем, как отметил Чавушоглу, существуют шаги, которые необходимо сделать. Он подчеркнул, что затруднения, касающиеся Финляндии, «не так уж велики», и «больше вопросов» по Швеции.

Министр добавил, что шведская сторона «должна предпринять больше шагов».

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия поддерживает вступление Финляндии и Швеции в блок НАТО.

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