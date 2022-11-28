Нью-Йорк, США, 28 ноября, 2022, 22:39 — ИА Регнум. Направление, в котором движется диалог России и США по вопросу разоружения, не удовлетворяет ООН. Такое заявление сделал на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

Официального представителя генсека ООН попросили прокомментировать перенос заседания двусторонней консультативной комиссии по Договору о дальнейшем сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Заседание было запланировано в Каире и должно было состояться с 29 ноября по 6 декабря.

«Мы выражали нашу обеспокоенность по поводу общего направления, в котором двигались в недавнее время переговоры по разоружению — это направления противоположно тому, которое хотели бы видеть мы. Но я не видел этого конкретного сообщения», — ответил Дюжаррик.

Как пояснили журналистам в российском МИД, заседание двусторонней консультативной комиссии по ДСНВ было перенесено на более поздний срок. В августе текущего года МИД России заявил, что Москва вынуждена вывести свои объекты из-под инспекций по ДСНВ из-за действий США, которые сделали невозможным проведение инспекции Россией в США. Ожидается, что вопрос о возобновлении инспекций будет одним из ключевых вопросов заседания комиссии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, у России накопилось немало вопросов, которые необходимо рассмотреть с Соединёнными Штатами в рамках обсуждения Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).