Рим, 28 ноября, 2022, 22:18 — ИА Регнум. Власти Италии выделили €2 млн на реализацию инициативы Grain From Ukraine («Зерно с Украины»), сообщил в своем микроблоге итальянский вице-премьер Антонио Таяни.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

«Только что я подписал рефинансирование двустороннего чрезвычайного фонда. Речь идет о поддержке Всемирной продовольственной программы. Это €2 млн, которые окажут содействие инициативе Grain From Ukraine», — написал он.

Таяни также отметил, что указанная программа является «важным проектом, который поможет снабжению беднейших стран украинским зерном». Инициатива Grain From Ukraine ранее была предложена Киевом. В соответствии с ней украинское зерно будет отправляться в страны Африки и Азии, которые столкнулись с угрозой голода.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с Украины было вывезено около 11 млн тонн сельскохозяйственной продукции в рамках «зерновой сделки».