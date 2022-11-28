Кишинёв, 28 ноября, 2022, 22:08 — ИА Регнум. Жители Украины пока «готовы терпеть» и жить без отопления и электричества, так как считают, что это будет только одну зиму. С таким заявлением 28 ноября на телеканале TV8 выступил посол киевского режима в Молдавии Марко Шевченко.

Батарея

«Риски есть. Мы это прекрасно понимаем. Пытаемся сделать всё, что мы можем сделать», — сказал дипломат.

Он отметил, что с Украины уехали около 4,8 млн человек, на границе пока нет больших очередей. По мнению Шевченко, это объясняется тем, что зима ещё не вступила в свои права.

Стоит отметить, что вечером 28 ноября в ряде областей Украины объявили очередную воздушную тревогу. Стали поступать сообщения о новых перебоях с электроснабжением.