Москва, 28 ноября, 2022, 21:48 — ИА Регнум. Стоимость российской экспортной нефти Urals опустилась ниже 51,96 доллара США за баррель. Цена, по данным Argus Media, оказалась даже ниже, чем в предложенном рядом стран ЕС диапазоне — от 65 до 70 долларов США за баррель, сообщает агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Напомним, ранее ЕС выдвигал требования о введении предельной цены для продажи российской нефти. Большинство стран Евросоюза согласилось с предложением — не выше $65–70 за баррель.

При этом Польша выступила за верхнюю границу цены нефти в размере $30 за баррель. Как сообщало ИА REGNUM, из-за расхождения во мнениях переговоры между странами ЕС зашли в тупик и должны были быть продолжены.