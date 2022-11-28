Германия заявила о заинтересованности в сохранении ЗРК Patriot в распоряжении НАТО

Берлин, , 21:30 — REGNUM Зенитно-ракетные комплексы Patriot, скорее всего, останутся в распоряжении НАТО. Ранее поставить их на Украину предложила Польша. Комментируя предложение премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, председателя партии «Право и Справедливость» Ярослава Качиньского, вице-премьера, министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака, представитель минобороны ФРГ Арно Коллац отметил, что зенитно-ракетные комплексы Patriot — это вклад Германии в противовоздушную оборону НАТО.

ЗРК «Пэтриот» U.S. Pacific Command

Имеются обязательства перед партнерами по альянсу по поставкам их, в частности, в составе сил быстрого реагирования в 2023 году, заявил Коллац.

«Факт остается фактом: нам нужны эти силы для того, чтобы мы могли выполнить эти обязательства. Именно поэтому существует сильная заинтересованность в сохранении этих комплексов Patriot в системе НАТО», — приводит РИА Новости слова представителя минобороны Германии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что предложение польских властей о передаче Киеву ЗРК Patriot может быть обсуждено.

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