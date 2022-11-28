РФ призвала Турцию выполнить все свои обязательства по Идлибу
В России обвинили Турцию в невыполнении обязательств по отводу боевиков в Сирии
Москва,
28 ноября 2022, 19:29 — REGNUM Турция не выполняет всех взятых на себя обязательств по размещению в сирийской провинции Идлиб боевиков «умеренной оппозиции». Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев в интервью, обнародованном 28 ноября ТАСС.
Турция. Пушка. Война
Иван Шилов © ИА REGNUM
Он отреагировал на претензии турецкого президента Тайипа Эрдоган, который обвинил Россию в неисполнении обязательства «очистить» север Сирии от курских вооружённых формирований. Лаврентьев отметил, что Анкара не выполняет обязательства отвести боевиков в Идлибе за трассу М4.
«Поэтому мы надеемся, что они тоже выполнят взятые на себя обязательства в полном объёме», — сказал спецпредставитель президента РФ.
Напомним, Турция начала 20 ноября военную воздушную операцию в северных районах Сирии и Ирака.
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История вопроса
Подписанный в 1992 году Договор об основах отношений Российской Федерации и Турецкой Республики стал базовым документом для современных российско-турецких отношений.
Отношения стали активно развиваться после того, как президентом Турции в 2003 году стал Реджеп Эрдоган. Во время официального визита в Турцию президента России Владимира Путина в 2004 году была подписана Совместная декларация об углублении дружбы и многопланового партнерства между двумя странами.
Турция является одним из крупнейших внешнеторговых партнёров России. Это второй после Германии покупатель российского газа и одно из главных направлений российского выездного туризма. Турция поставляет в Россию ширпотреб, продукцию сельского хозяйства и автомобильные компоненты. Очень значительно присутствие турецким компаний на строительном рынке России. В российском экспорте преобладает энергетика. В настоящее время строится газопровод по дну Чёрного моря и атомная электростанция «Аккую».
Некоторое охлаждение в отношениях двух стран произошло в 2015 году, когда турецким истребителем был сбит российский бомбардировщик, наносивший удары по террористам на севере Сирии. Были введены санкции против некоторых категорий турецкого экспорта в Россию, приостановлен безвизовый режим. Но уже менее чем через год негативные последствия инцидента удалось преодолеть.
Достаточно регулярно происходят встречи лидеров двух стран, сотрудничество ведётся на разных уровнях, в том числе и на уровне регионов. Россия и Турция активно сотрудничают в деле урегулирования ситуации в Сирии.