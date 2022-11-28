В России обвинили Турцию в невыполнении обязательств по отводу боевиков в Сирии

Москва, , 19:29 — REGNUM Турция не выполняет всех взятых на себя обязательств по размещению в сирийской провинции Идлиб боевиков «умеренной оппозиции». Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев в интервью, обнародованном 28 ноября ТАСС.

Турция. Пушка. Война Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отреагировал на претензии турецкого президента Тайипа Эрдоган, который обвинил Россию в неисполнении обязательства «очистить» север Сирии от курских вооружённых формирований. Лаврентьев отметил, что Анкара не выполняет обязательства отвести боевиков в Идлибе за трассу М4.

«Поэтому мы надеемся, что они тоже выполнят взятые на себя обязательства в полном объёме», — сказал спецпредставитель президента РФ.

Напомним, Турция начала 20 ноября военную воздушную операцию в северных районах Сирии и Ирака.

Читайте ранее в этом сюжете: Турецкие СМИ рассказали подробности о наземной операции в Сирии