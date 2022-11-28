Кишинёв, 28 ноября, 2022, 18:43 — ИА Регнум. Экс-президент Молдавии, почётный председатель Партии социалистов Игорь Додон считает, что Кишинёву нужно сохранять дружеские отношения со всеми государствами. Об этом политик заявил 28 ноября журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

«То, что Газпром, имея повод, не отключает нас от газа, — это тоже дружественный жест по отношению к Молдавии», — сказал Додон.

Он добавил, что Россия является стратегическим партнёром Молдавии и не раз демонстрировала дружеское отношение к молдавскому народу. Позиция Газпрома является тому подтверждением.

Напомним, на прошлой неделе в Газпроме сообщили, что часть газа, направляемая в Молдавию и Приднестровье через Украину, не доходит до молдавской территории. В компании пригрозили сократить поставки на размер дисбаланса. В Молдавии заявили, что складируют невостребованный газ на украинской территории. 28 ноября Газпром сообщил, что деньги за «осевший» на Украине газ были получены, поставки продолжатся в том же объёме.